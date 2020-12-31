В Колумбии уничтожили 130 тысяч гектаров плантаций наркосодержащих растений

В Колумбии за 2020 год правоохранители уничтожили 130 тысяч гектаров плантаций растений, которые используются для производства наркотиков. Об этом сообщило Министерство обороны республики в Twitter.

«Благодаря работе правоохранительных органов объем изъятий кокаина в Колумбии стал историческим, в 2020 году также удалось уничтожить 130 тыс. гектаров незаконных посевов», — говорится в сообщении.

В 2018 году президент страны Иван Дуке начал кампанию по борьбе с распространением наркотиков.

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