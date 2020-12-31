В ЕС решительно осудил атаку на аэропорт в Йемене

В Евросоюзе прокомментировали произошедшую в аэропорту Адена в Йемене атаку, в результате которой погибли по меньшей мере 23 человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

Официальный представитель внешнеполитической службы Питера Стано отметил, что ЕС решительно осуждает обстрел аэропорта, где присутствовали члены нового правительства.

«Это неприемлемый акт насилия, который происходит в ключевой момент выполнения эр-риядского соглашения для всеобъемлющего политического решения», — сказал Стано.

Кроме того, он добавил, что ЕС выражает соболезнования семьям и близким погибших. По его словам, конфликт в Йемене должен был разрешен только через политическое урегулирование.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Адена в момент прибытия самолета с членами нового правительства Йемена произошли мощные взрывы. В результате инцидента погибли более 20 человек, члены правительства не пострадали.

Власти Йемена заявили, что аэропорт обстреляли ракетами повстанцы из движения «Ансар Алла» (хуситы). Тем не менее член политбюро хуситов Мухаммед аль-Бахити сообщил, что движение непричастно к нападению. После этого рядом с дворцом Маашик, куда переехали члены нового правительства после атаки на аэропорт, также прогремел взрыв.

Новое правительство Йемена было сформировано в середине декабря 2020 года в соответствии с Эр-Риядским соглашением, заключенным еще в ноябре прошлого года между Южным переходным советом (ЮПС) и признанными международным сообществом властями страны. 26 декабря оно принесло присягу президенту республики Абд Раббо Мансуру Хади в его временной штаб-квартире в Эр-Рияде.

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