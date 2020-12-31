Еще 2 сотрудника МККК погибли при атаке на аэропорт Йемена

При атаке на аэропорт Адена в Йемен погибли еще два сотрудника международного комитета Красного креста. Об этом сообщается в Twitter организации.

До этого МККК заявлял о гибли одного из сотрудников. Ранеными числятся еще три человека.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Адена в момент прибытия самолета с членами нового правительства Йемена произошли мощные взрывы. В результате инцидента погибли более 20 человек, члены правительства не пострадали.

Власти Йемена заявили, что аэропорт обстреляли ракетами повстанцы из движения «Ансар Алла» (хуситы). Тем не менее член политбюро хуситов Мухаммед аль-Бахити сообщил, что движение непричастно к нападению. После этого рядом с дворцом Маашик, куда переехали члены нового правительства после атаки на аэропорт, также прогремел взрыв.

Новое правительство Йемена было сформировано в середине декабря 2020 года в соответствии с Эр-Риядским соглашением, заключенным еще в ноябре прошлого года между Южным переходным советом (ЮПС) и признанными международным сообществом властями страны. 26 декабря оно принесло присягу президенту республики Абд Раббо Мансуру Хади в его временной штаб-квартире в Эр-Рияде.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Премьер Йемена заверил, что теракты не повлияют на работу нового кабмина

— МИД России осудил атаку на аэропорт Йемена

— Сотрудник международного комитета Красного креста погиб при взрывах в Йемене