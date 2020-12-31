Почти 70 рейсов задержано и отменено в Москве

В аэропортах Москвы отменили и задержали 69 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, по состоянию на 0.23 мск, во Внуково отменили два вылета, а четыре — задержали.

При этом в Домодедово 21 рейс был задержан и еще один отменен.

Также в Шереметьево задержали один вылети отменили 41 рейс.

Данные о задержках и отменах рейсов в Жуковском не представлены.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. В августе и осенью РФ восстановила международное авиасообщение с рядом стран.