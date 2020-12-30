Умерла пострадавшая в ДТП с главой Ярославской облдумы

Женщина-участница смертельного ДТП с председателем Ярославской областной думы, скончалась в больнице. Оба этом сообщает ТАСС со ссылкой на Кашинскую центральную районную больницу.

«Да, пострадавшая в ДТП женщина умерла», — сказали в медучереждении.

Ранее сообщалось, что глава Ярославской облдумы Алексей Константинов погиб в результате аварии, которая произошла на трассе под Тверью. Мужчина, находясь за рулем Hyundai, выехал на встречную полосу и столкнулся с Mazda, за рулем которой сидела женщина.

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