Мэрия Москвы назвала условия для вакцинации от COVID-19

Привиться от коронавируса нового типа могут москвичи старше 18 лет, относящиеся к одной из категорий, для которых вакцинация уже запущена. Об этом сообщается на сайте мэрии Москвы.

Обязательными условиями для вакцинации также являются наличие полиса ОМС и отсутствие острых респираторных вирусных инфекций в момент вакцинации и за 14 дней до нее, указано в сообщении. Привиться не смогут беременные или кормящие грудью женщины, а также лица, делавшие другие прививки в течение последних 30 дней.

Кроме того, прививка недоступна для участников клинических испытаний вакцины, отмечает мэрия.

«Такое правило обусловлено тем, что ни сам доброволец, ни медицинский работник не знают, что он получил при исследовании — плацебо или препарат», – поясняется в сообщении.

В Москве началась вакцинация от COVID-19. Вакцина уже есть в 70 московских прививочных пунктах. Вакцинация проводится, в первую очередь, для тех, кто работает с людьми. Привиться могут врачи, учителя, социальные работники, сотрудники МФЦ, работники транспорта, торговли, сферы услуг, культуры, энергетики, промышленники, журналисты, список постоянно расширяется.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Прививка снижает риск»: Собянин рассказал о смягчении ограничений

— Сделавшим прививку от COVID-19 москвичам восстановят проездные

— Голикова рассказала о различиях российских вакцин от COVID-19