Онколог назвал виды рака, которые сложнее всего обнаружить

Онколог Михаил Мяснянкин в интервью «Пятому каналу» рассказал, какие опухоли сложнее всего обнаружить.

По словам врача, не имеют ярко выраженных симптомов вялотекущие образования.

Они начинают оказывать заметное влияние на самочувствие пациента только на последних стадиях, когда может быть уже слишком поздно.

Мяснянкин уточнил, что чаще всего вялотекущие опухоли возникают при раке предстательной железы и молочной железы, а также в желудочно-кишечном тракте.

Например, как рассказал онколог, рак молочной железы может развиваться в течение 10 лет.

Мяснянкин призвал своевременно делать обследования при наличии первых симптомов.

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