Пресс-секретарь калининградского губернатора объяснил его реакцию на хвалебные комментарии

Комментарий губернатора Калининградской области Антона Алиханова в соцсети, в котором он «уличил» пресс-службу регионального правительства в хвалебных комментариях в свой адрес, был просто «предновогодней шуткой». Об этом «Газете.Ru» сообщил глава пресс-службы калининградского правительства Дмитрий Лысков.

Накануне под постом губернатора в его Instagram-аккаунте появился комментарий одного из пользователей, в котором он поблагодарил Алиханова и назвал его «достойным губернатором своего региона». На это Алиханов ответил: «Лысков, отдыхайте уже», — намекая на причастность пресс-секретаря к написанию «фейкового» сообщения.

Сам Лысков рассказал «Газете.Ru», что хвалебный комментарий не принадлежит ни ему, ни его сотрудникам. Он уверен, что губернатор просто решил пошутить.

«Это шутка такая. Начальник не любит, когда его славят в комментариях. Считает, что все это происки его пресс-службы. Это такая предновогодняя шутка, не более того, уверяю вас. Он просто троллит своих подписчиков. Это комментарий не мой, не моих сотрудников, не каких-то проправительственных структур», — объяснил Лысков.

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