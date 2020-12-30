В Испании нашли тайник с нацистскими реликвиями
Испанская полиция в ходе операции по задержанию банды нашла тайник с нацистскими реликвиями, видео с находками опубликовано в YouTube-канале ведомства.
Группировка специализировалась на торговле оружием в южном регионе Испании Коста-дель-Соль.
В результате операции были задержаны двое граждан Германии и один подданный Великобритании.
«Музей» нацизма обнаружили у одного из задержанных немцев, который ранее уже попадал в поле зрения полиции из-за связей с ультраправыми.
В тайнике хранились нацистская форма, флаги и другие реликвии.
Кроме того, полиция нашла 121 единицу огнестрельного оружия, 22 штурмовые винтовки, 8 пистолетов-пулеметов и многое другое.
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