Москвичей не будут пускать на Красную площадь в новогоднюю ночь

Москвичей не будут пускать на Красную площадь с 18.00 31 декабря из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на столичный департамент региональной безопасности и противодействия коррупции.

«После 18.00 часов 31 декабря 2020 года доступ граждан на Красную площадь будет ограничен», — сказали в департаменте.

Там напомнили, что из-за коронавируса запрещены общегородские культурно-массовые мероприятия во время празднования Нового года и Рождества.

В Москве коронавирусом заразились 803 203, выздоровели 621 292, скончались 11 136 человек.

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