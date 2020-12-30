СМИ: в США больных COVID-19 размещают в сувенирных лавках

Больницы американского штата Калифорния вынуждены размещать пациентов с коронавирусом нового типа в сувенирных магазинах из-за проблем с пропускной способностью, сообщает Los Angeles Times.

По данным издания, некоторых новых пациентов с COVID-19 лечат возле зоны ожидания отделения неотложной помощи, а тех, кто достаточно стабилен, отправляют домой с кислородом.

При ухудшении ситуации больницы вынуждены будут принимать решения о том, кого они могут лечить, а на кого у них не хватит ресурсов, рассказала исполнительный директор общественной больницы им. Мартина Лютера Кинга — младшего в Уиллоубруке Элейн Батчлор.

США занимают первое место по числу случаев новой коронавирусной инфекции. За все время пандемии коронавирусом заразились более 19 млн американцев, из них более 300 тысяч — скончались.

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