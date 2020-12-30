Хулиганство с применением насилия будет наказываться уголовно

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за хулиганство с применением или угрозой применения насилия без использования оружия. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно закону, хулиганство с применением насилия или угрозой его применения будет караться штрафом от 300 до 500 тыс. руб., либо лишением свободы, исправительными или принудительными работами сроком до пяти лет.

За хулиганство с применением оружия или используемых в качестве оружия предметов штраф будет увеличен с 500 тыс. руб. до 1 млн руб., а срок лишения свободы с 5 до 7 лет. Данные санкции также распространятся и на хулиганство, совершенное группой лиц без предварительного сговора.