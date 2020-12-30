Продуктовый магазин в центре Москвы ограбили шестеро злоумышленников
Катерина Медведева
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Шесть злоумышленников ограбили продуктовый магазин в центре Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел на Краснопрудной улице утром 30 декабря. Грабители напали на охранника «Магнолии», распылили ему в лицо баллончик, после чего забрали товар и скрылись.
Установлено, что среди правонарушителей как минимум один иностранный гражданин.
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