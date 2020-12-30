Великобритания первой одобрила вакцину AstraZeneca

Власти Великобритании 30 декабря одобрили использование вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной Оксфордским университетом совместно с фармкомпанией AstraZeneca. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление британского правительства.

«Правительство сегодня приняло рекомендацию Управления по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения разрешить использование вакцины от COVID-19 Оксфордского университета и AstraZeneca», — указано в документе.

Министр здравоохранения королевства Мэтт Хэнкок 30 декабря подтвердил появившуюся информацию в СМИ о том, что вакцинация населения упоминаемым препаратом начнется 4 января 2021 года.

Масштабная программа вакцинации в Великобритании началась 8 декабря, уже более 600 тыс. человек получили прививку Pfizer/BioNTech.

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