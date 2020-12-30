В Минздраве рассказали об опасности детского шампанского

Эксперты рассказали об опасности детского шампанского, передает РИА «Новости».

Главный внештатный психиатр-нарколог Депздрава Москвы и Минздрава России Евгений Брюн заметил, что если вы даете детям «детский алкоголь», вы их приобщаете к алкоголизации.

В свою очередь главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова отметила, что в детском шампанском высокое содержание сахара. Диетолог сообщила, что при регулярном потреблении сладких газированных напитков значительно повышается общая калорийность рациона за счет так называемых «пустых калорий», что в итоге повышает риски формирования ожирения у детей, и в первую очередь, подростков. Кроме того, по словам Стародубовой, иногда содержание ароматизаторов и красителей в таком шампанском может спровоцировать аллергическую реакцию.

При этом эксперты добавили, что при употреблении данного напитка раз в год ничего страшного не произойдет.

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