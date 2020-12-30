Преступность выросла в 50 регионах России

В период с января по ноябрь 2020 года увеличилось число преступлений в 50 регионах России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Генеральной прокуратуры РФ.

Отмечается, что наибольший прирост числа преступлений зарегистрирован в Санкт-Петербурге (на 12,2 тыс.), Москве (на 4,9 тыс.) и Новосибирской области (на 4 тыс.). Меньше беззаконных действий стало в Воронежской области, Северной Осетии и Тюменской области.

В общей сложности криминогенная ситуация в России к ноябрю 2020 года оставалась относительно стабильной. Общее число выявленных преступлений выросло на 1,2%, до 1,9 млн.

При этом преступления чаще всего совершались в городах и поселках городского типа (более 80% незаконных действий — 1,5 млн). На сельскую местность — каждое пятое (362,5 тыс.).

По данным Генпрокуратуры, за последние три года общий уровень преступности уменьшился, при этом уровень по особо тяжким и тяжким преступлениям, напротив, вырос. Деяния небольшой и средней тяжести составляют более 72%.

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