СМИ сообщили о прибытии в Израиль шпиона Полларда

Американский гражданин Джонатан Поллард, который провел за шпионаж в пользу Израиля 30 лет американской тюрьме, прибыл в Израиль. Об этом сообщает издание Haaretz.

Поллард прибыл вместе со своей женой частным рейсом из аэропорта Ньюарка, пишет издание.

Поллард ранее был аналитиком разведки ВМС США, находясь на службе он передавал Израилю секретную информацию.

Он был арестован в 1985 году и освобожден из тюрьмы в 2015 году.

ЦРУ ранее заявляло, что деятельность Полларда позволила израильским спецслужбам осуществить в 1985 году рейд против Организации освобождения Палестины в Тунисе, в результате которого погибло более 60 человек.

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