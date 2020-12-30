В среду в Москве ожидается до -2°С
Максимс Краюшкинс
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Облачная погода ожидается в Москве в среду, 30 декабря, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем в столице прогнозируют от 0°С до -2°С, аналогично ночью. Ожидается облачность, небольшой снег, гололедица. Скорость юго-восточного ветра в Московском регионе составит 6-11 м/с.
Ночью будет облачно. Ожидаются небольшие осадки, гололед и гололедица.
Атмосферное давление в регионе составит 752 мм рт. ст.