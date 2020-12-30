В среду в Москве ожидается до -2°С

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Облачная погода ожидается в Москве в среду, 30 декабря, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от 0°С до -2°С, аналогично ночью. Ожидается облачность, небольшой снег, гололедица. Скорость юго-восточного ветра в Московском регионе составит 6-11 м/с.

Ночью будет облачно. Ожидаются небольшие осадки, гололед и гололедица.

Атмосферное давление в регионе составит 752 мм рт. ст.