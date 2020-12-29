Протодиакон Кураев упрекнул РПЦ в сокрытии обвинений

Протодиакон Андрей Кураев упрекнул церковный суд в сокрытии от него выдвинутых обвинений. Об этом он написал на своей странице в «Живом журнале».

По словам Кураева, он просил ознакомить его с обвинениями «в течение сорока дней», однако его просьба об открытии доступа к материалам обвинения была отклонена судом.

«Не зная ни того, какие именно мои «предыдущие деяния» станут предметом судебного рассмотрения, ни того, нарушением каких именно норм церковного права считает их сторона обвинения, я не могу подготовиться ни к покаянию, ни к защите. У суда было 8 месяцев для подготовки обвинения <...> Мне же не дали ни одной минуты и ни одного документа», – отмечает Кураев.

Ранее сообщалось, что епархиальный церковный суд Москвы лишил сана протодиакона Андрея Кураева, установив в его высказываниях «признаки хулы на Церковь». Решение направлено на утверждение патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, до утверждения оно может быть обжаловано.

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