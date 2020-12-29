Мишустин создал комиссию для помощи семьям погибших при крушении «Онеги»

Премьер-министр России Михаил Мишустин создал правительственную комиссию, которая займется помощью пострадавшим и семьям погибших или пропавших без вести при крушении судна «Онега» в Баренцевом море.

Об этом сообщается на сайте правительства.

Состав комиссии утвержден соответствующим указом премьер-министра. В числе прочих в нее вошли губернаторы Архангельской и Мурманской областей Александр Цыбульский и Андрей Чибис, а также капитан морского порта Мурманск Эдуард Безукладов.

Судно «Онега» с рыбаками затонуло в Баренцевом море вблизи Новой Земли Архангельской области 28 декабря. На борту находились 19 человек, двоих из них удалось спасти. Причиной затопления, по предварительным данным, стало обледенение. Также известно, что все члены экипажа — граждане России.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации морского транспорта.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Смыло с палубы: судно с 19 моряками затонуло у Новой Земли

— В Мурманской области объявлен траур по экипажу затонувшего судна «Онега»

— Моряков при крушении судна «Онега» смыло в ледяную воду