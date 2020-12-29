Трехэтажный ресторан горит в Подмосковье на площади 700 «квадратов»

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Трехэтажное здание ресторана загорелось в подмосковных Люберцах, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

По предварительным данным, площадь пожара составляет 700 квадратных метров. Персонал ресторана эвакуирован.

В настоящее время к тушению огня привлечены 69 человек и 22 единицы техники.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

В Химках горят крыши пятиэтажных домов

Прокуратура начала проверку после пожара в лаборатории ФМБА в Подмосковье

В Подмосковье загорелся склад на площади 800 кв. м