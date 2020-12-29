Трехэтажный ресторан горит в Подмосковье на площади 700 «квадратов»
Полина Рутковская
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Трехэтажное здание ресторана загорелось в подмосковных Люберцах, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
По предварительным данным, площадь пожара составляет 700 квадратных метров. Персонал ресторана эвакуирован.
В настоящее время к тушению огня привлечены 69 человек и 22 единицы техники.
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