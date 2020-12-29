Мишустин: ситуацию с распространением СOVID-19 в России удалось удержать

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуацию с распространением СOVID-19 в стране в целом удалось удержать без системных сбоев. Об этом сообщает ТАСС.

Он также подчеркнул, что в этой области в текущем году была проделана большая работа.

Соответствующие заявления Мишустин сделал в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом, которое стало завершающим в этом году.

Согласно последним данным, за весь период пандемии коронавируса в России выявили 3 105 037 случаев COVID-19. При этом 55 827 человек умерли, а 2 496 183 пациента выздоровели.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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