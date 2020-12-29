Кремль: пока рано оценивать практику включения физлиц в перечень СМИ-иноагентов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает преждевременным оценивать практику включения физических лиц в перечень СМИ-иноагентов.

Накануне Министерство юстиции России впервые включило физических лиц в реестр СМИ-иноагентов. В список вошли Дарья Апахончич, Денис Камалягин, Сергей Маркелов, Лев Пономарев и Людмила Савицкая.

По словам Пескова, Минюст принял такое решение в соответствии с измененным законом. «Сейчас рано делать выводы о рисках, сейчас идет накопление практики правоприменения, пока говорить о рисках и негативных проявлениях преждевременно», — добавил Песков.

Он отметил, что часто бывают ситуации, когда представителями СМИ и представителями общественности высказываются опасения в связи с правоприменением различных законов, а впоследствии оказывается, что эти опасения являются беспочвенными.

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