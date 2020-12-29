В Москве открылась пересадка между станциями метро «Петровский парк» и «Динамо»

Пересадка между станциями «Петровский парк» Большой кольцевой линии и «Динамо» московского метро открыта для пассажиров. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, передает РИА «Новости».

«Это станции двух разных линий — Замоскворецкой и БКЛ, (теперь) они соединены, и не надо подниматься наверх, можно пройти по комфортному переходу с эскалатором», — сказал градоначальник.

По словам мэра, станция «Петровский парк» была открыта в 2018 году в составе первого участка Большой кольцевой линии метро, но строительство пересадки на «Динамо» пришлось перенести из-за очень сложных грунтов.

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