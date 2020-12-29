Заболеваемость гриппом в России находится на минимальном уровне за 20 лет

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что заболеваемость гриппом в стране в настоящее время находится на минимальном за 20 лет уровне.

По ее словам, от гриппа были привиты почти 60% жителей России.

«Учитывая высокую иммунизацию и все меры, которые мы принимаем против респираторных инфекций, сегодня случаи гриппа в стране просто единичные. Так не было ни в одном году за предшествующие 20 лет», — сказала Попова в эфире радио «Вести ФМ».

В начале прошлой недели на сайте Роспотребнадзора сообщалось, что пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 32 субъектах РФ, прививку от гриппа сделали свыше 83,14 млн россиян.

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