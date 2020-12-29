В Рио-де-Жанейро из-за COVID-19 на Новый год ограничат доступ к пляжам
На Новый год доступ к пляжам Рио-де-Жанейро будет закрыт во избежание распространения коронавируса, передает AFP.
По данным агентства, запрет также коснется движения транспорта вдоль береговой линии, где миллионы людей в новогоднюю ночь традиционно запускают фейерверки. Нарушителям запрета грозит штраф в размере до $2,8 тыс.
Ранее власти города ввели запрет на въезд с 20.00 31 декабря в район Копакабана, центр традиционных новогодних гуляний.
По последним данным, в Бразилии зафиксировано более 7,5 млн случаев заражения коронавирусом. Президент Бразилии Жаир Болсонару высказывал мнение, что прививки от коронавируса не могут быть обязательными, и делать их должны только те, кто хочет. Он также выражал сомнение в эффективности ношения маски в качестве средства защиты от COVID-19.
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