Задержанного бывшего схимонаха Сергия отправили в Москву

Бывшего схимонаха Сергия (Романова) отправили в Москву, передает «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Светлану Герасимову.

«Уже увезли», — сказала адвокат. Для чего бывшего схимонаха отправляют в Москву, Герасимова не уточнила.

В свою очередь ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что в отношении Романова возбудили уголовное дело о склонении к совершению самоубийства.

Ранее стало известно, что Романова задержали для допроса, а в Среднеуральском монастыре правоохранительные органы провели следственные мероприятия. По данным источника, причиной задержания бывшего схимонаха стал видеоролик, размещенный на YouTube, где Сергий призывает своих подвижников «умереть за Россию».

Сергий оказался в центре внимания после того, как начал говорить в проповедях, что коронавирус — это «псевдопандемия», что россиян хотят поместить в «электронный лагерь Сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию» и лишают «свободы и работы».

После этого екатеринбургская епархия лишила иеромонаха права проповедовать, правящий архиерей запретил Сергия в служении. На Романова завели административное дело. 10 сентября он был отлучен от церкви.

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