Под Владивостоком загорелся полигон бытовых отходов

На полигоне твердых бытовых отходов под Владивостоком загорелся мусор, передает РЕН ТВ.

По данным телеканала, пожар вспыхнул еще 26 декабря, его ликвидировали, но сильные порывы ветра вновь раздули огонь.

Отмечается, что из-за пожара мусор из Владивостока приходится вывозить почти за 100 км, на полигон Уссурийска.

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