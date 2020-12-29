В Забайкалье повреждено около километра путей при сходе грузовых вагонов

Около километра железнодорожных путей повреждено при сходе нескольких десятков грузовых вагонов в Забайкальском крае, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

Вечером в понедельник, 28 декабря, на перегоне «Кислый Ключ — Артеушка» Забайкальской железной дороги произошел сход 29 вагонов грузового поезда. Движение поездов по перегону было временно приостановлено.

В результате происшествия пострадавших нет.

Однако был нарушен габарит четного и нечетного пути. На нечетном пути находятся три грузовых вагона, препятствующих движению, 26 вагонов находятся в колее четного пути. Повреждено 120 м нечетного пути и 800 м четного пути.

По данным МЧС, к месту происшествия прибыли два аварийно-восстановительных поезда, еще один поезд находится в пути. На месте схода также работают более 300 железнодорожников.

В ведомстве сообщили, что будет осуществляться питание пассажиров, находящихся в задержанных поездах.

Отмечается, что работа на момент проведения работ в понедельник ночью осложнялась сильным ветром и температурой до -39°С.