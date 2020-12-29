Названы ранние симптомы COVID-19

Врачи из клиники Майо в Соединенных Штатах рассказали о симптомах, предшествующих респираторным проявлениям коронавируса, передает Daily Express.

По словам медиков, заболеванию могут предшествовать легкие желудочно-кишечные симптомы, в том числе потеря аппетита, тошнота, рвота и диарея.

Врачи обратили внимание на то, что это не самые распространенные признаки инфекции и длиться они могут всего один день.

Специалисты также напомнили, что тошнота может сигнализировать о целом ряде других заболеваний. В случае COVID-19 за тошнотой последуют кашель, температура, потеря вкуса и обоняния.

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