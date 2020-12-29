Эксперты рассказали о росте количества опасных природных явлений в 2020 году

2020 год войдет в историю метеонаблюдений возросшим количеством опасных погодных явлений, пишут «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов.

Так, директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин рассказал, что опасные природные явления происходили в 2020 году чаще и нанесли больший ущерб. В частности, в Якутии были зафиксированы крайне высокие температуры и редкие для этой местности тундровые пожары.

За последние 20 лет опасных метеорологических явлений в России стало в два раза больше и эта тенденция продолжает усиливаться, утверждает Кокорин. По его словам, практически во всех случаях, за исключением цунами, прослеживается связь с глобальным потеплением, которое вызвано парниковым эффектом.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд напомнил, что 2020 год принес большое количество тайфунов в Приморском крае, а в ноябре во Владивостоке прошел сильнейший ледяной дождь.

Вильфанд отметил, что впервые в Приморье был зафиксирован ледяной дождь такой интенсивности. По данным метеоролога, это связано с перемешиванием теплых и холодных воздушных масс, которые вышли на регион. Под тяжестью льда деревья и линии электропередачи просто падали, добавил Вильфанд.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Апокалипсис сегодня: как люди и экономика готовятся к катастрофам

— Глава МЧС предупредил о росте числа опасных природных явлений в России

— Под Петербургом обнаружили «волосатый лед»