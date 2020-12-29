Вакцинация от гриппа завершилась в Подмосковье
В Московской области завершилась вакцинация от гриппа. За все время прививки сделали около 5 миллионов жителей, передает телеканал «360» со ссылкой на министра здравоохранения Подмосковья Светлану Стригункову..
Она рассказала, что вакцинацию от гриппа прошли 4,712 миллиона человек, что составляет 63% всех жителей Подмосковья.
Таким образом, регион оказался на пятом месте по охвату среди субъектов России.
Самые высокие показатели по вакцинации от коронавируса зафиксировали в Истре, Одинцове, Электростали, Химках и Реутове, рассказала Стригункова.
С 28 декабря в Московской области началась вакцинация пожилых людей от коронавируса.
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