Затонувшее судно «Онега» проверяли норвежские специалисты

Затонувшее в Баренцевом море судно «Онега» в последний раз проверяли норвежские специалисты, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Об этом пишет РИА «Новости».

«Судно из порта Киркенес пошло на промысел, его проверяли не только федеральные российские службы, но и соответствующие службы Норвегии», — сказал Чибис.

Он подчеркнул, что, по имеющейся информации, судно было исправно.

Ранее сообщалось, что судно «Онега» с рыбаками затонуло в Баренцевом море вблизи Новой Земли Архангельской области.

На борту находились 19 человек, двоих из них удалось спасти. Причиной затопления, по предварительным данным, стало обледенение. Также предварительно известно, что все члены экипажа — граждане России.

По информации источников, судно было частным и вело рыболовный промысел. Отмечается, что на поиски экипажа направлены пять судов.

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