ФСИН пригрозила Навальному реальным сроком вместо условного
Условно осужденный Алексей Навальный не исполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции. Об этом сообщается на сайте УФСИН по Москве.
В ведомстве обратили внимание на статью в журнале Lancet, согласно которой блогер был выписан из клиники «Шарите» 20 сентября, а к 12 октября у него прошли все последствия болезни.
В УФСИН заявили, что, если факт уклонения от контроля будет подтвержден, то будут приняты меры, предусмотренные частью 4 статьи 190 Уголовно-исполнительного кодекса, то есть в суд будет направлен запрос об отмене условного приговора.
По этой причине »Навальному направлено уведомление о явке» в инспекцию, информация также направлена его адвокату и пресс-секретарю.
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