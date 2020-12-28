СК возбудил дело после нападения на полицейских в центре Грозного

Следственный комитет России в Чечне возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в центре Грозного. Об этом сообщает ТАСС.

В следственном управлении СК по республике уточнили, что уголовное производство инициировано «по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ)».

Ранее на улице Мира в центре Грозного двое боевиков с ножами совершили нападение на сотрудников ППС с целью захвата оружия. В результате погиб один сотрудник правоохранительных органов, а террористы были ликвидированы.

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