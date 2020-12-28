Минюст России впервые включил физлиц в реестр СМИ-иноагентов
Валерия Исполатова
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Министерство юстиции России впервые включило физических лиц в реестр СМИ-иноагентов, сообщается на сайте ведомства.
Там отмечается, что в список вошли Дарья Апахончич, Денис Камалягин, Сергей Маркелов, Лев Пономарев и Людмила Савицкая.
Ранее Госдума приняла закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами и занимающихся политикой в России на средства из-за рубежа.
Согласно документу, статус иноагента могут получить физические лица, например, аккредитованные в России иностранные журналисты.
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