Минюст России впервые включил физлиц в реестр СМИ-иноагентов

Министерство юстиции России впервые включило физических лиц в реестр СМИ-иноагентов, сообщается на сайте ведомства.

Там отмечается, что в список вошли Дарья Апахончич, Денис Камалягин, Сергей Маркелов, Лев Пономарев и Людмила Савицкая.

Ранее Госдума приняла закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами и занимающихся политикой в России на средства из-за рубежа.

Согласно документу, статус иноагента могут получить физические лица, например, аккредитованные в России иностранные журналисты.

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