На месторождении в ХМАО загорелась газокомпрессорная станция

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В Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа загорелась газокомпрессорная станция, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

«Площадь — около 200 кв. метров», — сказали в МЧС.

Подчеркивается, что один человек пострадал. Причины пожара пока не уточняются.

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