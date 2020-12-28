Около 200 британских туристов сбежали с карантина в Швейцарии
Валерия Исполатова
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Порядка 200 британских туристов сбежали с горнолыжного курорта в швейцарском городе Вербье, где они отбывали карантин из-за нового штамма коронавируса. Об этом сообщает телеканал Sky News.
По информации канала, побег был совершен ночью. Курорт покинули около 200 из 420 граждан Великобритании. Им предстояло провести еще более недели в изоляции.
Ранее Швейцария ввела обязательный карантин для прибывающих из Великобритании на фоне обнаружения там мутации коронавируса.
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