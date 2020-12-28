В центре Грозного произошла перестрелка

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В центре Грозного произошла перестрелка, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Неизвестные открыли стрельбу из автоматического оружия по сотрудникам правоохранительных органов на улице Мира», — рассказал он.

В результате погибли двое сотрудников МВД.

Нападавшие скрылись. Ведется розыск.

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