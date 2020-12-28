В центре Грозного произошла перестрелка
Катерина Медведева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В центре Грозного произошла перестрелка, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
«Неизвестные открыли стрельбу из автоматического оружия по сотрудникам правоохранительных органов на улице Мира», — рассказал он.
В результате погибли двое сотрудников МВД.
Нападавшие скрылись. Ведется розыск.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Раскрыты детали ликвидации боевика у резиденции Кадырова
— Убиты во время погони: в Чечне двое мужчин атаковали полицейских
— В районе Грозного ликвидированы 4 боевика и погибли 2 росгвардейца в ходе КТО