Двое подростков провалились под лед в Северной Осетии

В Северной Осетии два школьника утонули в озере. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу СК по региону.

Инцидент произошел 27 декабря в Моздокском районе. Двое школьников 13 и 14 лет ушли кататься на санках и не вернулись. Ночью их тела без признаков насильственной смерти были найдены на дне озера на окраине села.

Предварительно, подростки провалились под лед и утонули.

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