Израильтянин умер от сердечного приступа после вакцинации от коронавируса

Житель Израиля умер в понедельник, 28 декабря, от сердечного приступа после прививки от коронавируса вакциной компании Pfizer. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные минздрава страны.

Отмечается, что 75-летний мужчина страдал сердечным и онкологическим заболеваниями, в прошлом у него уже были сердечные приступы.

«[Он] был вакцинирован этим утром против коронавируса и умер дома вскоре после вакцинации», — говорится в сообщении.

Минздрав создал специальную комиссию по расследованию этого случая, которую возглавил руководитель подведомственного отдела безопасности и качества.

«Первичная проверка не выявила связи между несчастным случаем и вакциной, кампания вакцинации продолжается», - отмечается в сообщении минздрава», — указано в сообщении.

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