Мать пропавшего моряка «Онеги» рассказала, что судно выходило в шторм «из-за денег»

Зарплата экипажа затонувшего в Баренцевом море судна «Онега» напрямую зависела от объема улова, поэтому команда работала даже в шторм. Об этом «Газете.Ru» рассказала мать моряка «Онеги» Людмила Тимербаева.

Инцидент произошел в 7 утра 28 декабря в акватории Баренцева моря во время шторма. Причиной произошедшего, по предварительным данным, стало обледенение. На судне находились 19 членов экипажа, двое были спасены рыбаками с судна «Войково», также нашли тело третьего человека. Поиски остальных 16 членов экипажа продолжаются. Среди них – 38-летний сын Людмилы Владимир.

«Все деньги… Чем больше рыбы, тем больше зарплаты. Они же идут туда деньги зарабатывать, поэтому они идут туда в шторм тоже. Это все от капитана зависит. Случай виноват, стечение обстоятельств, шторм, маленький пароход и старенький к тому же», — рассказала Людмила.

По ее словам, этот рейс на «Онеге» для Владимира был первым. Его основное судно должно было выйти в море только в феврале, поэтому мужчина решил подработать с другим экипажем.

«Вообще в море он ходит очень давно, где-то с 25 лет. На судне, с которым он ходил, были проблемы из-за пандемии, следующий рейс запланировали на февраль. А здесь он между рейсами пошел подработать на этом пароходе. Жениться собирался. На свадьбу деньги нужны были. Вот и пошел на этом пароходе», — сказала Людмила со слезами.

Последний раз она видела сына примерно 12 декабря, когда «Онега» пришла на выгрузку в Мурманск. Экипаж на берег не пускали из-за эпидемиологических правил, но Людмиле все равно удалось увидеть сына и передать ему вещи, которые он попросил. Вернуться из плавания судно должно было в конце января.

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