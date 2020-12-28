В районе крушения судна в Баренцевом море высота волн достигает 4 метров

Высота волн в районе крушения судна «Онега» в Баренцевом море достигает 4 метров, температура воздуха -20°C. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Высота волн на месте достигает 4 метров, температура воздуха около -20°C, что осложняет поиск», — сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что судно «Онега» с рыбаками затонуло в Баренцевом море вблизи Новой Земли Архангельской области. На борту находились 19 человек, двоих из них удалось спасти. Причиной затопления, по предварительным данным, стало обледенение. Также предварительно известно, что все члены экипажа — граждане России.

По информации источников, судно было частным и вело рыболовный промысел. Отмечается, что на поиски экипажа направлены пять судов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Источник: на затонувшем судне в Баренцевом море погибли 17 человек

— Граждан других стран на борту затонувшего в Баренцевом море судна не было

— Одного из членов экипажа затонувшего в Баренцевом море судна нашли мертвым