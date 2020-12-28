В Москве в понедельник ожидается до -7°С
Антон Демидов
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В Москве в понедельник, 28 декабря, синоптики пообещали до -7°С. В небе будет переменная облачность. В городе будет без осадков, местами ожидается гололедица, сообщает Гидрометцентр.
По данным специалистов, воздух днем прогреется от -7...-5°С. Ожидается юго-восточный ветер со скоростью 3-8 м/c.
Вечером столбики термометров будут показывать от -12...-10°С. Ветер подует юго-восточный, 6-11 м/c.
Атмосферное давление днем составит 759 мм рт. ст., а ночью — 757 мм рт. ст.
Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.