В Москве в понедельник ожидается до -7°С

В Москве в понедельник, 28 декабря, синоптики пообещали до -7°С. В небе будет переменная облачность. В городе будет без осадков, местами ожидается гололедица, сообщает Гидрометцентр.

По данным специалистов, воздух днем прогреется от -7...-5°С. Ожидается юго-восточный ветер со скоростью 3-8 м/c.

Вечером столбики термометров будут показывать от -12...-10°С. Ветер подует юго-восточный, 6-11 м/c.

Атмосферное давление днем составит 759 мм рт. ст., а ночью — 757 мм рт. ст.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.