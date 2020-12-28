В Нэшвилле сообщили результаты анализа ДНК подозреваемого во взрыве

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Представитель прокуратуры американского города Нэшвилл Дональд Конкран сообщил результаты анализа ДНК Энтони Куинна Уорнера, который подозревается в организации взрыва в Нэшвилле, передает РИА «Новости».

Он отметил, что благодаря уликам и анализу ДНК, удалось установить, что взрыв устроил Энтони Уорнер.

«Он был на месте, когда произошел взрыв, и он погиб», — заявил Конкран.

Представитель ФБР Дэвид Ралш пояснил, что образцы ДНК подозреваемого совпали с образцами останков, найденных на месте взрыва.

25 декабря автомобиль взорвался в американском Нэшвилле, штат Теннесси. Полиция предполагает, что взрыв был преднамеренным. В результате инцидента пострадали трое человек, были повреждены десятки зданий. Все пострадавшие были госпитализированы, их состояние некритическое.

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