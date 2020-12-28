Последняя короткая рабочая неделя года стартовала в России

В России стартовала последняя короткая рабочая неделя 2020 года, передает РИА «Новости».

Отмечается, что ее продолжительность будет зависеть от решения властей регионов объявлять 31 декабря выходным днем или нет.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею объявить 31 декабря выходным днем. Он отметил, что на федеральном уровне принять инициативу уже не получится, но рекомендовал главам регионов принять соответствующие акты.

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