Более 19 млн случаев COVID-19 выявлено в США

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в США превысило 19 млн, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

За все время пандемии в стране выявлено 19 000 572 случая COVID-19, из них 332 145 — с летальным исходом.

Соединенные Штаты занимают первое место в мире по числу случаев новой коронавирусной инфекции. Всего на планете заразились более 80 млн человек, из них более 1,7 млн — скончались.

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