Деды Морозы утроили забег и искупались в проруби в Новосибирске

В Новосибирске произошел забег моржей, на которых были атрибуты Деда Мороза. Об этом сообщает паблик «Инцидент Новосибирска» во ВКонтакте.

Любители здорового образа жизни пробежали от площади Лыщинского до площади Маркса. Во время забега они были одеты в шорты и новогодние колпаки.

После этого, по данным сообщества, они нырнули в прорубь на Юго-Западном котловане при температуре -35°С.

«Возле проруби дежурила мобильная баня. Организаторы призывали приходить в новогодних костюмах, приносить чай и угощения — чтобы отметить наступающий Новый год по-сибирски», — сказано в публикации.

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