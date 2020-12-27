«Британский» вариант коронавируса обнаружен на португальской Мадейре

Новый вариант коронавируса, ранее выявленный в Великобритании, обнаружен на португальском острове Мадейра. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление регионального управления гражданской защиты.

По данным ведомства, новый вариант коронавируса был подтвержден у путешественников, прибывших на остров из Великобритании. При этом число инфицированных не приводится, указано в сообщении.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

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