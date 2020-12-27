Москвичам рассказали о погоде в Новый год

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в столице ожидается 0°С, а также небольшие осадки в смешанной фазе. Он уточнил, что скорее всего они будут в виде мокрого снега.

«В окрестностях Москвы — от минус двух до плюс трех. Чем западнее — там с вероятностью до плюс одного, чем восточнее — там с вероятностью слабых минусов», — добавил Тишковец.

Синоптик также добавил, что в ближайшие дни жители столицы попадут под влияние антициклона, а в предстоящие 7–10 дней будет наблюдаться неустойчивая температурная пила. Он уточнил, что ночь с 27 на 28 декабря станет самой холодной в декабре — от -12 °С до -15°С.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.